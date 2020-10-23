Санкт-Петербург, 23 октября, 2020, 18:23 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области на фоне ежедневно ухудшающейся эпидемиологической ситуации частично возвращают весенние ограничения. Больше всего запреты коснутся районов из так называемой «красной» зоны — примыкающих к Петербургу территорий с наибольшим распространением коронавируса. Соответствующее постановление 23 октября подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Дарья Драй ИА REGNUM Правительство Ленинградской области

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Согласно документу, из-за роста числа заболевших список районов «красной» зоны пополнил Приозерский район. Тяжелая эпидемиологическая ситуация сохраняется также в «красных» Всеволожском, Выборгском и Гатчинском районах. В «желтую» зону из «зелёной» переведен Лужский район, который добавился к уже находящимся там Волосовскому, Киришском, Кировскому, Ломоносовскому, Тосненскому, Тихвинскому и Сланцевскому районам. Остальные района Ленобласти пока остаются в «зелёной» зоне.

Ночные клубы и дискотеки в «красной» зоне могут работать только с 06:00 до 23:00 часов. При этом танцевать во всех районах области разрешено только в масках. В «желтой» и «зеленой» зонах ограничений по времени нет, но использование масок для посетителей и персонала обязательно.

По такому же графику, с перерывом на ночь, теперь должны работать заведения общепита, ночью — только навынос. Под ограничение не попадают столовые предприятий и точки общепита на вокзалах и АЗС.

«Массовые мероприятия, организованные МСУ в «красной» зоне, ограничили по количеству участников в помещении до 50 человек», — отметили в пресс-службе губернатора.

Для всех районов на массовых мероприятиях обязательно использование масок и соблюдение дистанции в 1,5−2 метра. В помещениях действует ограничение — не более 1 человека на 4 кв. метра.

Что касается регистрации браков, то в «красной» и «желтой» зонах в торжествах могут участвовать не более десяти человек. Маски обязательны во всех областных загсах.

Перед началом осенних каникул региональные власти уточнили условия работы детских лагерей. Она может быть возможна только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения и чек-листа.

Постановление вступает в силу с 23 октября 2020 года.

Напомним, за прошедшие сутки в Ленобласти было выявлено 133 новых зараженных, что на 24 случая больше, чем сутками ранее. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 10 402 носителя SARS-CoV-2, из них 6145 человек на сегодняшний день выздоровели, в том числе 49 пациентов выписаны за прошедшие сутки, 109 человек умерли от COVID-19, в том числе двое за минувшие сутки.

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Напомним, в соседнем Санкт-Петербурге запретили работу заведений общепита с 23 часов до 6 часов утра вплоть до 29 ноября. Под запрет не попали только точки общепита на вокзалах, в аэропорту и на АЗС. Также запрещён проезд в общественном транспорте и такси без средств индивидуальной защиты. Предприятиям предписано максимально перевести персонал на «удалёнку».