Санкт-Петербург, , 10:43 — REGNUM В Ленинградской области установлен новый суточный рекорд распространения коронавируса. В регионе впервые с начала осеннего подъема заболеваемости выявлено 133 новых зараженных, что на 24 случая больше, чем сутками ранее. Также в области зафиксировано еще два летальных исхода от COVID-19. Об этом 23 октября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в регионе выявлено 10 402 носителя SARS-CoV-2, из них 6145 человек на сегодняшний день выздоровели, в том числе 49 пациентов выписаны за прошедшие сутки, 109 человек умерли от COVID-19, в том числе двое за минувшие сутки.

По данным регионального оперативного штаба, в настоящий момент в Ленобласти развернуто 1275 специализированных коек для ковид-пациентов, из которых 449 свободны, в том числе 140 реанимационных.

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