Париж, 22 октября, 2020, 16:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Жан Кастекс предстанет перед комиссией французского Национального собрания по расследованию действий правительства по борьбе с распространением вируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает Le Monde.

Florian DAVID Жан Кастекс

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды — все новости»

Журналисты отмечают, что 3 ноября глава французского правительства должен будет объяснить специальной комиссии, почему весной 2020 года органами исполнительной власти было принято решение снять режим самоизоляции, несмотря на быстрое распространение коронавируса по стране.

Кастексу также придется объяснить причины недавнего введения новых ограничений, в частности комендантского часа, в восьми крупных городах Франции.

Напомним, 14 октября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении комендантского часа с 21:00 до 6:00 в городах с наибольшим количеством зараженных SARS-CoV-2.