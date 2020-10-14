Париж, , 23:35 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении комендантского часа с 21:00 до 6:00 в городах с наибольшим количеством зараженных SARS-CoV-2.

Эпидемия коронавируса во Франции Russian.news.cn

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В своем выступлении на телеканале France 2 глава Республики рассказал о новых мерах для борьбы с коронавирусом. Макрон сообщил о введении комендантского часа на срок от четырех до шести недель в восьми городах: Марсель, Лион, Лилль, Тулуза, Сент-Этьен, Руан, Гренобль и Монпелье с общим населением в примерно 20 млн человек.

Тем не менее, как пояснил президент, «было бы иррационально» заново вводить в стране режим самоизоляции.

Напомним, по данным на 14 октября, во Франции было выявлено 22591 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 779 тыс.

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