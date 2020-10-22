Санкт-Петербург, 22 октября, 2020, 13:15 — ИА Регнум. Власти Петербурга с 26 октября намерены применять самые жёсткие меры к организациям, которые нарушают стандарты эпидемической безопасности. Такие меры позволят избежать тотального закрытия по образцу весны 2020 года. Об этом 22 октября заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, курирующий городскую экономику.

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»Время уговоров и предупреждений закончилось. С 26 октября будем принимать самые жесткие меры в отношении организаций, которые не выполняют стандарты безопасной деятельности», — заявил Евгений Елин.

По его мнению, выполнение элементарных правил даст возможность не приостанавливать работу организаций, как это было сделано весной.

«Сейчас еще есть шанс избежать тотальных закрытий», — заявил вице-губернатор.

В аппарате чиновника отметили, что 26 октября участятся проверки предприятий и организаций, в них планируется задействовать большее число сотрудников.

Стандарты безопасной деятельности, обязательные для всех работающих предприятий, включают в себя наличие средств индивидуальной защиты у сотрудников и посетителей, дезинфекцию поверхностей, соблюдение социальной дистанции.

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Напомним, в Петербурге запретили работу заведений общепита с 23 часов до 6 часов утра вплоть до 29 ноября. Под запрет не попали только точки общепита на вокзалах, в аэропорту и на АЗС. Также запрещён проезд в общественном транспорте и такси без средств индивидуальной защиты. Предприятиям предписано максимально перевести персонал на «удалёнку».