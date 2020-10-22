Санкт-Петербург, 22 октября, 2020, 12:53 — ИА Регнум. Смольный официально ввёл обещанный ранее «комендантский час» почти для всех предприятий общественного питания Петербурга в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий документ подписал 22 октября губернатор Александр Беглов. Одновременно запрещен проезд в транспорте без масок и перчаток.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытые витрины ресторана

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

В ночное время работа всех организаций общественного питания, кроме тех, что находятся на территории вокзалов, аэропорта и АЗС, приостановлена до 29 ноября 2020 года. «Досугово-развлекательная деятельность организаций общественного питания запрещена», — отдельно подчеркнули в Смольном.

Этим же документом запрещено нахождение пассажиров всех видов общественного транспорта без средств индивидуальной защиты. Перевозчики обязаны не допускать таких пассажиров в транспортное средство.

Читайте также: Петербуржцев без масок не повезут даже на такси

Работодателям в Петербурге рекомендовано перевести на дистанционный режим работы максимально возможное количество сотрудников.

Кроме того, решением городского правительства запрещена работа детских игровых комнат площадью более 50 кв. метров на территориях объектов торговли и общественного питания, а также в торгово-развлекательных комплексах.

Всем организациям и индивидуальным предпринимателям предписано принять стандарт безопасности и получить уникальный QR-код, подтверждающий соответствие требованиям такого стандарта.

Также всем петербургским организациям и предпринимателям рекомендовано воздержаться от проведения торжественно-досуговых мероприятий.

«Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга дано поручение не проводить такие мероприятия без крайней необходимости», — говорится в сообщении Смольного.