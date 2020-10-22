Санкт-Петербург, 22 октября, 2020, 09:47 — ИА Регнум. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга назвал причину, по которой переоборудованный под COVID-пациентов павильон выставочного комплекса «Ленэкспо» пока не принимает пациентов, несмотря на большое количество заражённых коронавирусом. Оказалось, что мешает запуску длительная процедура лицензирования, пояснили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, при этом острой необходимости в задействовании временного госпиталя пока нет.

Елена Молчанова ИА REGNUM Госпиталь «Ленэкспо»

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Напомним, в начале октября городские власти объявили о завершении работ по перепрофилированию одного из павильонов выставочного комплекса «Ленэкспо» на Васильевском острове под прием средних и тяжелых пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. Он был готов принимать пациентов с 12 октября.

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Тогда же сообщалось, что в павильоне будет развернуто дополнительно 295 коек, подключённых к кислороду. Кроме того, часть помещения будет отведена под реанимацию.

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Первое сообщение о том, что полевой госпиталь заработал, появилось 13 октября от регионального оперативного штаба. Затем комитет по молодежной политике города заявил, что в «Ленэкспо» направлены первые 45 волонтеров.

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Однако, как оказалось, пациентов туда все это время не привозили, врачи также на работу в «Ленэкспо» не выходили.

«Мы сами в начале недели говорили — что как только завершится процесс лицензирования, туда направят пациентов. Пока у города и так есть около тысячи свободных коек, — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в комитете по здравоохранению. — Лицензирование идет только по новому пятому павильону. Пациентов он не принимал, врачи на работу не выходили».

В ведомстве также указали, что всё это время сообщалось, что в павильоне всё готово к приему первых пациентов, но такой необходимости не было. Что касается вопроса, когда госпиталь в «Ленэкспо» получит лицензию, дающую право начать работу, в комздраве ответили: «В кратчайшие сроки».