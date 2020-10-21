Генсек ООН поддержал призыв Ватикана разрешить гей-браки
Нью-Йорк, США, 21 октября, 2020, 22:47 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал призыв папы римского Франциска разрешить гомосексуальные браки, 21 октября сообщает агентство Reuters.
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Антониу Гутерриш
«Генеральный секретарь решительно выступает против гомофобии», — заявил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Глава католической церкви ранее заявил, что считает необходимым принятие закона о «гражданском союзе» для легализации гей-браков в мире.
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