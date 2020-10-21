Ватикан, , 17:10 — REGNUM Папа Римский Франциск призвал продвигать «закон о гражданском союзе» для гомосексуалистов в документальном фильме «Франческо», премьера которого состоялась 21 октября.

«Гомосексуалисты имеют право быть в семье. Они дети Божьи и имеют право на семью» , — заявил понтифик.

Напомним, согласно библейскому Ветхому завету, господь уничтожил город Содом за пристрастие его жителей к мужеложеству. Содомский грех на протяжении двух тысяч лет осуждался всеми церквями, в том числе католической.

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