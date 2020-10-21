Бишкек, 21 октября, 2020, 19:15 — ИА Регнум. Законодательное собрание Киргизии одобрило в первом чтении законопроект, предусматривающий внесение в законодательство изменений, касающихся размеров избирательного залога и процентного барьера на парламентских выборах.

Kenesh.kg Голосование. Киргизия

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Проект закона поддержали 83 из 120 депутатов.

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Принятый в первом чтении документ предполагает снижение с 7% до 3% избирательного порога для прохождения партий в парламент.

Также он предусматривает уменьшение суммы избирательного залога в пять раз — до 1 млн сомов (958 тысяч рублей).

Кроме того, законопроект предлагает отмену голосования по «форме номер два», разрешающей избирателям голосовать не по месту прописки.

ИА REGNUM напоминает, что итоги прежних парламентских выборов, состоявшихся 4 октября 2020 года, были аннулированы после произошедших в Бишкеке массовых беспорядков, приведших к отставке правительства и президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

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