Лондон, 21 октября, 2020, 18:38 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть падают в ходе торгов 21 октября на фоне отчетов об увеличении запасов сырой нефти в США.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на нефть

К настоящему моменту декабрьские фьючерсы Brent и WTI подешевели на 2—3%. Brent оценивается в $41,91 за баррель, WTI — в $40,30 за баррель.

По информации Американского института нефти (API), запасы нефти в США за 10—16 октября выросли на 584 000 баррелей. Правительство США пока не опубликовало свои данные.

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