21 октября 2020 | Время чтения 2 мин

На рынке нефти США появился негативный сигнал. Для точной оценки нужно дождаться публикации официальной статистики по запасам от EIA.

Игорь Галактионов, , 14:00 — REGNUM Нефтяные котировки 20 октября выросли на фоне позитивного общерыночного сентимента. Очередные вербальные интервенции политиков США, которые выражают оптимизм относительно согласования пакета фискальных стимулов объемом около $2 трлн, поддерживали благоприятные настроения на рынке.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Фьючерсы на Brent отскочили после трехдневного снижения. В рамках двухнедельной консолидации локальные минимумы подрастают, что указывает на сохранение покупательской активности. В то же время сохраняющиеся риски на стороне спроса создают предпосылки для повторного спуска в район $40 за баррель при существенном ухудшении сентимента.

Министр энергетики РФ Александр Новак в комментарии для Reuters заявил, что о будущем сделки ОПЕК+ после декабря пока рано говорить. «Нам нужно понять, как будет развиваться ситуация в ближайший месяц, прежде чем принимать какое-либо решение», — цитирует его Reuters.

Министр энергетики РФ Александр Новак Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Ранее, 19 октября, после очередной встречи министерского комитета участники сделки подтвердили приверженность достигнутым соглашениям и сохранили планы по смягчению сокращения добычи с 7,7 до 5,7 млн б/с в январе 2021 г. В условиях замедления спроса и расширения второй волны COVID-19 от ОПЕК+ может потребоваться пересмотр действующих условий. Следующая встреча участников сделки состоится в конце ноября.

20 октября поздно вечером была опубликована статистика от Американского института нефти (API). По данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0,58 млн баррелей по сравнению с прогнозами снижения на 1 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге выросли на 1,2 млн баррелей. Запасы бензина упали на 1,6 млн баррелей (прогноз — 1,8 млн), запасы дистиллятов снизились на 6 млн баррелей (прогноз — 1,7 млн). Импорт нефти вырос на 70 000 б/с.

Динамика показателей оказалась смешанной. Запасы нефти выросли больше прогнозов, что формально можно расценить как негативный сигнал. Однако снижение запасов нефтепродуктов, особенно дистиллятов, указывает на хороший спрос. Точнее оценить ситуацию на рынке нефти США можно будет после публикации официальной статистики по запасам от EIA. Данные ожидаются сегодня, 21 октября, в 17:30 мск.