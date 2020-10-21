Нижний Новгород, 21 октября, 2020, 18:10 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде ищут волонтеров для помощи врачам в больницах. Добровольцев обещают обеспечить средствами индивидуальной защиты. Об этом пишут нижегородские СМИ 21 октября со ссылкой на Нижегородскую службу добровольцев.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

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Волонтеры будут помогать медикам в первичном обзвоне людей, сдавших анализы, приёме звонков, заполнении баз и медицинской документации.

«Вы сможете разгрузить врачей и дать им возможность вернуться к основной работе. Врачи поликлиник города сейчас испытывают сильные перегрузки, связанные с большим количеством обращений и обзвоном больных, сдавших тесты на коронавирус», — пишет «Нижний Новгород онлайн».

От добровольцев не требуется ничего, кроме ответственности и времени. График работы волонтеры будут формировать сами в интервале с 8:00 до 18:00. Смена будет длиться 3−4 часа.

ИА REGNUMнапоминает, что в Нижегородской области по состоянию на 21 октября выявили 332 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 366 новых носителях SARS-CoV-2, что стало рекордным показателем с начала пандемии.