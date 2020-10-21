Нижний Новгород, , 13:53 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 21 октября выявили 332 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 366 новых носителях SARS-CoV-2, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Предыдущий рекорд суточного прироста носителей коронавируса в области был зафиксирован по состоянию на 12 июня — 354 случая. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 37 760 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки в регионе выписаны 445 человек, всего выздоровели с начала пандемии 31 469 нижегородцев.

За минувшие сутки скончались от последствий заражения коронавирусом восемь жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 673 человек. Накануне сообщалось о пяти летальных случаях.

В настоящее время за вычетом выздоровевших и умерших число активных носителей коронавируса в области составляет 5618 человек.

Напомним, по данным регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции в области снизился за предыдущие несколько дней и составляет 1,04. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда сократился и составляет лишь 13%.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне губернатор Глеб Никитин внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности. Так, запрещена работа ресторан и кафе в ночные часы, общепит может только осуществлять приготовление навынос. Также продлена самоизоляция для работающих граждан старше 65 лет, они могут получить больничные листы п 8 ноября.

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