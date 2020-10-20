Мадрид, 20 октября, 2020, 22:10 — ИА Регнум. Правительство Испании рассматривает возможность введения комендантского часа из-за роста заболеваемости COVID-19, 20 октября сообщает агентство Reuters.

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Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла, что комендантский час с высокой вероятностью будет введен в Мадриде — столица страны является наиболее пострадавшим от COVID-19 регионом.

С пятницы 16 октября по понедельник 19 октября в Испании было зарегистрировано около 38 000 случаев COVID-19, общее число заболевших с начала эпидемии составило 974 449. Число погибших увеличилось на 217 до 33 992.

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