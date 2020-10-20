Женева, Швейцария, , 20:43 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 296 886 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 40 251 950 человек. Такие данные приводит 20 октября Всемирная организация здравоохранения.

Пандемия коронавируса в Индии Gwydion M. Williams

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 4028 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 116 131.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 338 096 новых случаях заражения и 4556 скончавшихся пациентах с коронавирусом за сутки.

Согласно данным организации, в первую десятку стран по распространению инфекции за последнюю неделю входят Индия, США, Франция, Бразилия, Великобритания, Россия, Аргентина, Италия, Чехия и Нидерланды.

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