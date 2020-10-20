Минск, 20 октября, 2020, 20:59 — ИА Регнум. Ужасная перспектива оставить белорусских чиновников без себя тревожит Александра Лукашенко. Об этом он заявил 20 октября в президентском дворце во время совещания с ними при назначении новых ректоров.

Старый конь

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В ходе совещания Лукашенко вспомнил свою студенческую молодость и призвал силовиков терпеливо сносить проявления оппозиционных настроений в студенческой среде. При этом он обратился к теме власти, которой, как он неоднократно заявлял ранее, «наелся». Он также неоднократно обещал не удерживать власть из последних сил и крайними мерами — «посиневшими пальцами», позже заявив, что всё-таки её именно так и удерживает.

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Во время нынешнего совещания он сказал: «Что касается президента Белоруссии, он за власть посиневшими руками (много раз говорил) не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня».

«Вам жить в этой стране, — сказал Лукашенко, обращаясь к своим назначенцам. — А что будет? Вы что думаете, они нас/вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски».

Как сообщает президентская пресс-служба, нашлись у Лукашенко слова не только для чиновников, но также и для студентов, у которых во время нынешней протестной активности есть такой выбор: «Кто в армию, кто пойдет работать или еще куда-то».

«Слушайте, будущая интеллигенция. Они нам со сцены и других подмостков будут показывать ту мораль, которая должна быть завтра. И здесь студентам надо просто довести. Здесь не в том вопрос, что мы боремся против инакомыслия, упаси господь. Разные должны быть точки зрения. Всегда будут инакомыслящие. Они или молчать будут, где-то там на кухне обсуждать, или в открытую будут. Мы не против этого боремся, мы боремся против нарушения закона. Они нарушают закон. Для кого-то это шалость. Никого не уговаривайте. Вот пришли, объяснили — вот такой порядок. Хотите учиться — учитесь. Не хотите, ребята, — уходите лучше сами», — сказал глава государства.

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