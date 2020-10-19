Вашингтон, 19 октября, 2020, 21:48 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назвал главного инфекциониста США Энтони Фаучи«катастрофой» для страны, 19 октября сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Фаучи — это катастрофа. Если бы я послушал его, у нас было бы 500 000 смертей… Люди устали слушать Фаучи и всех этих идиотов» , — заявил Трамп.

Однако Трамп отметил, что пока не готов уволить директора Национального института здоровья и инфекционных заболеваний, который является «хорошим парнем» и занимает свой пост «уже 500 лет».

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