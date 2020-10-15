, 20:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент от демократов Джо Байден всегда был «абсолютно коррумпированным политиком», 15 октября передает Fox News.

Заявление Трампа было сделано после публикации расследования New York Post о сыне бывшего вице-президента США Хантере Байдене и его коррупционных связях на Украине.

Расследование активно блокировалось соцсетями Twitter и Facebook, в результате чего оказались временно заморожены даже аккаунты предвыборного штаба Трампа и пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.

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