Екатеринбург, 18 октября, 2020, 12:28 — ИА Регнум. В Свердловской области ещё семеро пациентов умерли от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число летальных исходов именно от этой болезни достигло 692. При этом количество пациентов с коронавирусом, умерших от других заболеваний, неизвестно. 208 граждан находятся в тяжёлом состоянии. Из них 103 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии коронавирус был обнаружен на Среднем Урале у 32 663 человек. Выздоровели и выписаны пока 24 517.