Москва, 17 октября, 2020, 19:56 — ИА Регнум. В Министерстве здравоохранения России отметили отсутствие дефицита противовирусных лекарств. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Система маркировки не фиксирует дефицита противовирусных препаратов», — подчеркнули в Минздраве.

Кроме того, в ведомстве отметили, что на фоне эпидемии коронавирусной инфекции ведется постоянный мониторинг на наличие всех жизненно важных препаратов, в том числе необходимых для лечения COVID-19.

«В ряде регионов наблюдается ажиотажный спрос в аптечных организациях. Лечебные учреждения дефицита препаратов не испытывают», — добавили в Министерстве здравоохранения.

Напомним, за прошедшие сутки в России выявили 14 тыс. 922 случая заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 за весь период эпидемии скончались свыше 24 тыс. человек.