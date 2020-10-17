Турин, Италия, 17 октября, 2020, 12:56 — ИА Регнум. Тесты на коронавирус трех человек из туринского футбольного клуба «Торино» показали положительный результат. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба команды.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что SARS-CoV-2 выявлен у двух сотрудников туринской команды и одного игрока из ее основного состава.

При этом указывается, что все заразившиеся в настоящее время изолированы, и что у них отсутствуют симптомы нового заболевания. Имена получивших положительный результат анализа на коронавирус не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в составе футбольного клуба АЗ из Алкмара (Нидерланды) выявлено девять заразившихся коронавирусной инфекцией.