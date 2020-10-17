Алкмар, Нидерланды, , 10:27 — REGNUM В составе футбольного клуба АЗ из Алкмара (Нидерланды) выявлено девять заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба команды.

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Уточняется, что положительные результаты тестов на SARS-CoV-2 получили четыре футболиста основной команды, двое — из молодежного состава и три сотрудника клуба.

Также уточняется, что все заразившиеся коронавирусом в настоящее время изолированы, при этом их имена не приводятся.

Отметим, следующий матч с участием АЗ в чемпионате Нидерландов по футболу состоится 17 октября с командой «Венло», который будет проведен, несмотря на выявленные случаи SARS-CoV-2 в команде.