Санкт-Петербург, 17 октября, 2020, 12:17 — ИА Регнум. За последние сутки в Санкт-Петербурге лабораторно подтверждено еще 659 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 17 октября в федеральном оперштабе. Это всего на 12 случаев больше, чем днем ранее. Темп прироста новых заразившихся существенно замедлился в последние два дня.

Дарья Драй ИА REGNUM

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Общее количество подтвержденных случаев в Петербурге — 51 232 за всё время пандемии. По этому показателю Петербург находится на третьем месте среди регионов РФ.

За минувшие сутки в Петербурге выписаны в связи выздоровлением 330 человек, на восемь человек больше, чем сутками ранее, всего ковидом в Северной столице переболели 33 180 человек.

Список летальных исходов от COVID-19 в Петербурге увеличился за сутки на 31 случай. Общее количество жертв заболевания в городе составляет 3407 человек (те, у кого ковид признан основной или единственной причиной смерти). По общей смертности от этой болезни Петербург уступает только Москве, превосходя столицу по летальности (доля умерших среди заболевших).

По данным городского оперштаба, за 16 октября в Петербурге обследовали на коронавирус еще 32 736 человек. Под медицинским наблюдением находится 2982 человека, из них 39 человек — в обсерваторе, 1010 — контактные лица, 1933 — на самоизоляции.