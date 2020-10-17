Минск, 17 октября, 2020, 08:57 — ИА Регнум. Огнестрельное оружие в условиях продолжающихся в Белоруссии протестов может быть применено сотрудниками правоохранительных органов только в случае нападения на правоохранителей. Об этом заявил командир отряда милиции особого назначения города Минска Дмитрий Балаба в интервью, вышедшем в эфир 16 октября на телеканале СТВ.

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«Сделано это будет только в случаях нападения на сотрудников, в случае, если кто-то будет пытаться нанести удары специально приспособленными предметами», — отметил он.

Балаба также отметил, что протесты в республике радикализируются. Он напомнил, что в акциях протеста принимают участие анархисты, футбольные фанаты, а также «дети…которые сегодня просто ловят на этом (протестах — ИА REGNUM) хайп».

«Они приходят, пытаются побегать. Вчера они сидели в каких-то компьютерных игрушках, а сегодня они играют в новую игру «давай убежим от ОМОНа», — пояснил командир минского ОМОНа.

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Напомним, ранее в КГБ Белоруссии сообщили о готовящейся в республике провокации.