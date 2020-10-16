Москва, 17 октября, 2020, 01:37 — ИА Регнум. В России большинство заразившихся новым коронавирусом недавно возвратились с отдыха. Об этом заявил журналистам главный аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения России, академик РАН Рахим Хаитов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт Домодедово

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"90% заболевших сейчас — это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию».

Рахим Хаитов

По его словам, такой результат был неизбежен из-за огромных скоплений людей на пляжах и в ресторанах. А также из-за неправильного ношения маски (или её отсутствия) в такой ситуации.

«Сейчас нужно очень строго следить за соблюдением карантинных мер. В Китае только за счёт очень жёсткой дисциплины уже почти нет коронавируса», — цитирует Хаитова пресс-служба Минздрава РФ.

По словам главного аллерголога-иммунолога ведомства, об эффективности вакцины станет известно не ранее, чем через полгода. А поскольку лекарства от вируса ещё нет — строгое соблюдение карантинных мер, ношение масок и перчаток является необходимым.

Как сообщало ИА REGNUM, правительством России изданы приказы о госрегистрации предельной отпускной цены производителя на препараты от COVID-19.