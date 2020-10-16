Бишкек, 16 октября, 2020, 19:41 — ИА Регнум. За день до ухода в отставку президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков снял с должности посла республики в России Аликбека Джекшенкулова.

President.kg Сооронбай Жээнбеков добровольно сложил с себя полномочия Президента

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О том, что теперь уже бывший глава государства подписал соответствующий указ 14 октября, сообщила правительственная газета «Эркин-Тоо».

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