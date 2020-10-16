Москва, 16 октября, 2020, 18:14 — ИА Регнум. Приказы о госрегистрации предельной отпускной цены производителя на препараты от COVID-19 изданы правительством России, сообщили 16 октября в пресс-службе Минздрава РФ.

Promo-med.ru Российский антивирусный препарат «Арепливир»

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Согласно этим документам, предельная отпускная цена на препарат «Авифавир» (производитель ООО «Кромис») дозировкой 200 мг составляет 1 тыс. руб. — 10 штук, 4 тыс. руб. — 40 штук и 5 тыс. руб. — 50 штук.

На препарат «Арепливир» (производитель ООО «ПРОМОМЕД РУС») 200 мг: 4 тыс. руб. — 40 штук и 10 тыс. руб. — 100 штук. На препарат «Илсира» (производитель ЗАО «БИОКАД») 180 мг/мл — 47 531, 10 руб.

При этом в Минздраве РФ добавили, что зарегистрированные предельные отпускные цены производителей не включают НДС, а также оптовые и розничные надбавки.