Лондон, 16 октября, 2020, 18:12 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снова снижаются в ходе торгов 16 октября, нефть Brent находится на отметках ниже $43 за баррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту декабрьские фьючерсы Brent подешевели на 25 центов (0,58%), до $42,91 за баррель. Диапазон марки — от $42,27 до $43,22 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы WTI подешевели на 19 центов (0,46%), до $40,77 за баррель. Диапазон WTI составляет $40,09 — $41,31 за баррель.

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