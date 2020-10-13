Лондон, , 20:00 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают расти, котировки Brent и WTI выросли на 2 — 2,5% с начала торгов 13 октября.

Декабрьские фьючерсы Brent поднялись в цене на 83 цента (1,99%), до $42,55 за баррель. Максимум Brent составляет $42,69 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы WTI подорожали на 95 центов (2,41%), до $40,38 за баррель. Марка находится вблизи максимума сессии, который составляет $40,45 за баррель.

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