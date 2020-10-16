Новосибирск, 16 октября, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Мужской волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск» отстранили на 14 дней от участия в соревнованиях и тренировочного процесса из-за коронавирусной инфекции. Ввиду чего выездные матчи с петербургским клубом «Зенит» и московским клубом «Динамо» перенесены. Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе клуба.

Пресс-служба волейбольного клуба «Локомотив-Новосибирск». Волейбольный матч «Зенита» с «Локомотив-Новосибирск» отменили из-за COVID-19

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Напомним, матчи 5-го и 6-го тура Суперлиги Париматч новосибирцы должны были сыграть на выезде 17 октября с московским «Динамо» и 21 октября с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

«Игры будут перенесены, о дате и времени их проведения мы сообщим дополнительно. Домашний матч 31 октября с «Белогорьем» также может быть перенесен», — говорится в сообщении.

Об отмене матчей и их переносе было решено в связи с предписанием регионального управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Отметим, ранее во Всероссийскую федерацию волейбола с просьбой о переносе матчей обратились мужские волейбольные клубы АСК (Нижний Новгород), «Нефтяник» (Оренбург) и «Белогорье» (Белгород).