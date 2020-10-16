Бишкек, 16 октября, 2020, 14:48 — ИА Регнум. Досрочные президентские выборы в Киргизии, вероятнее всего, будут назначены на 17 января 2021 года. Об этом заявила председатель центризбиркома республики Нуржан Шайлдабекова на внеочередном заседании парламента сегодня, 16 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

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Отметим, ранее стало известно о том, что проведение повторных парламентских выборов в Киргизии запланировано ориентировочно на 20 декабря 2020 года.

По словам главы ЦИК, такая дата выбрана для того, чтобы успеть подвести итоги голосования и сформировать новый состав законодательного собрания до конца текущего года.

ИА REGNUM напоминает, что центральная избирательная комиссия Киргизии отменила итоги состоявшихся 4 октября 2020 года парламентских выборов после того, как в стране вспыхнули массовые беспорядки, в результате которых был захвачен Белый дом, правительство и президент Сооронбай Жээнбеков ушли в отставку, а новым премьер-министром стал отбывавший срок за организацию захвата заложника экс-депутат Садыр Жапаров, который после этого объявил себя президентом.

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