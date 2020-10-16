Минск, 16 октября, 2020, 12:59 — ИА Регнум. Александр Лукашенко назначил Игоря Любовицкого судьей Верховного суда, освободив его от должности судьи Минского городского суда. Решение закреплено подписанным 15 октября указом №364 «О назначении и освобождении судей».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зона свободы слова строгого режима

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Игорь Любовицкий 2 февраля 2018 года вынес политически мотивированный приговор трём белорусским журналистам — корреспондентам ИА REGNUM в Белоруссии: Сергей Шиптенко, Юрий Павловец и Дмитрий Алимкин после 14 месяцев содержания в СИЗО получили по пять лет лишения свободы с отсрочкой приговора на три года. Все трое приговор не признали.

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Международные организации и представители общественности Союзного государстватребовали освобождения и отмены приговора журналистам, критиковавшим проводимую властями политику «белорусизации», русофобию и другие факты, изложение и интерпретация которых были представлены некомпетентными сотрудниками следственного комитета и госкомитета судебных экспертиз как проявления «экстремизма». В основу приговора была положена сфальсифицированная комплексная психолого-лингвистическая экспертиза ГКСЭ РБ.

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Верховный суд Белоруссии оставил приговор в силе. Жалобы рассматривал Руслан Анискевич — его Александр Лукашенко своим указом №364 от 15 октября освободил от должности судьи Верховного суда.

Тем же указом Лукашенко освободил от должностей зампредов Гродненского и Минского областных судов и назначил Андрея Лихача зампредом Гродненского областного суда, Светлану Гончар — зампредом Миноблсуда, Сергея Николаева — первым зампредом Мингорсуда и зампредом этого же суда — Ольгу Ромашевскую, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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Напомним, во время процесса над белорусскими авторами ИА REGNUM стало известно об увольнениях авторов сфальсифицированной экспертизы ГКСЭ РБ. Впоследствии начальник этой госструктуры Андрей Шведпублично отказался от причастности ведомства к созданию КПЛЭ №88/06−26 от 07.07.2017 года.

В сентябре 2020 года Лукашенко назначил Шведа генпрокурором Белоруссии. Сфабриковавшие резонансное уголовное дело сотрудники следкома Белоруссии получили повышения и новые звания. Уволенные сотрудницы ГКСЭ РБ преподают в белорусских вузах. Заказчики дела в руководстве республики к уголовной ответственности привлечены не были.