Суд в Минске: независимые эксперты подтверждают невиновность журналистов

Минск, , 18:08 — REGNUM Никакого заседания республиканской экспертной комиссии по изучению текстов трёх белорусских журналистов на предмет содержания в них запрещенных материалов авторов ИА REGNUM Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко могло и вовсе не быть. С таким предположением выступила сегодня, 18 января, в Минском городском суде, где сейчас рассматривают уголовное дело в отношении публицистов, адвокат Шиптенко Мария Игнатенко. Адвокаты также выступили с ходатайством о назначении повторной экспертизы текстов подсудимых.

На сегодняшнем судебном заседании после окончания допроса одного из госэкспертов Алеси Андреевой гособвинитель приступил к зачитыванию 18-го, 19-го и 20-го томов уголовного дела. В них в частности приводятся заключения и научные отзывы латвийского исследователя Николая Гуданца, российского Елены Галяшиной, кандидата исторических наук Олюнина С. В., доктора социологических наук, профессора кафедры социологии Белорусского государственного университета Дмитрия Безнюка, доктора исторических наук Кирилла Шевченко. Они изучали тексты Юрия Павловца, а также те тексты, которые были опубликованы под псевдонимами и приписываются публицисту, на предмет наличия в них признаков экстремизма. Ни один из экспертов и учёных запрещенных материалов в статьях не обнаружил. Гуданец, напротив, даже отмечает взвешенный тон, который присутствует в текстах Павловца.

Интересно, что в числе прочих документов прокурор зачитал сведения об уведомлении членов РЭК о заседаниях комиссии, однако данных об уведомлении специалистов, которые присутствовали на заседании 8 декабря 2016 года, просто нет. В связи с этим защита Шиптенко подчеркнула, что если эта информация отсутствует, то никакого заседания в реальности проведено не было. После этого зачитанные уведомления были приобщены к материалам дела.

Во время пояснения материалов 18-го тома уголовного дела защита Павловца Кристина Марчук обратила внимание на то, что по статье ее подзащитного «Как конструировалась белорусская идентичность», опубликованной на ИА REGNUM, не все эксперты отмечают наличие в этом материале критики властей.

Адвокат Шиптенко Мария Игнатенко выступила с ходатайством, которое поддержали все защитники, о назначении повторной экспертизы статей журналистов на том основании, что эксперты, проводившие предыдущий анализ, некомпетентны, а также демонстрируют эмоциональный подход. По мнению прокурора, никакой заинтересованности у экспертов нет. Суд удалился для принятия решения, озвучено оно будет завтра, 19 января.

Напомним, что сегодня в Минском городском суде проходит вот уже 21-е по счёту судебное заседание, в ходе которого рассматривается дело в отношении Шиптенко, Павловца и Алимкина, которым вменяется разжигание расовой, национальной или религиозной розни, а Павловцу и Шиптенко еще и якобы незаконное ведение предпринимательской деятельности. Все они свою вину не признают, родственники и коллеги по работе охарактеризовали подсудимых как порядочных людей, которые не терпят неправду.

Обвинение против публицистов базируется в основном на заключении госэкспертизы, которая обнаружила в текстах журналистов «признаки экстремизма». Однако с каждым судебным заседанием эта позиция всё больше ослабевает. Выступившие на суде эксперты доказали свою некомпетентность в такой области, как экспертиза текстов на предмет наличия запрещенных материалов. Помимо этого, они являются, судя по заявлениям в части истории, идеологическими противниками подсудимых, а значит не могли подходить к анализу текстов нейтрально. Так, например, ранее на сегодняшнем заседании Андреева перечислила, отвечая на вопрос Павловца, этническую принадлежность как один из факторов «природной неполноценности».

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