Берн, 16 октября, 2020, 12:18 — ИА Регнум. Двух граждан РФ и четыре российские компании, которые принимали участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста, внесла в санкционный список Швейцария. Соответствующий документ 16 октября обнародован на сайте Государственного секретариата экономики (SECO).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

В пояснении SECO уточняется, что внесены изменения в постановление правительства страны от 2 апреля 2014 года, вводящее запрет на финансовые и экспортно-импортные операции, которые имеют отношение к Республике Крым и городу Севастополь.

«В приложение добавлены два физических и четыре юридических лица», — также говорится в сообщении и указывается, что данные меры вступили в силу с 18:00 (17:00 мск) 15 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия допускает причастность лиц из России, включённых в новый санкционный список, к предполагаемому «отравлению» блогера Алексея Навального.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 годов на майдане в Киеве была незаконно свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.