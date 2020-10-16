Берлин, , 04:55 — REGNUM Германия допускает причастность лиц из России, включённых в новый санкционный список, к предполагаемому «отравлению» блогера Алексея Навального, заявил 15 октября глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау.

«Наши меры направлены на отдельных лиц и учреждение, которые могут рассматриваться в качестве ответственных за это преступление», — сказал он.

Маас добавил, что солидарное введение новых санкций против России демонстрирует сплочённость со стороны европейцев, которые не могут оставить без последствий случившееся с российским блогером.

Напомним 12 октября главы МИД ЕС на совещании в Брюсселе приняли политическое решение о необходимости введения новых антироссийских санкций. В соответствии с принятым решением, 15 октября санкции были введены в отношении шести физических лиц из России и Научно-исследовательского института органической химии и технологии.

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