Москва, 16 октября, 2020, 10:36 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 15 150 случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Это на 1396 случаев больше, чем сутками ранее, когда выявили 13 754 случая заражения. Показатель является максимальным за всё время распространения коронавируса в РФ.

Среди регионов лидируют Москва (5049 случаев), Петербург (647) и Подмосковье (448).

Всего в России с начала пандемии выявили 1 369 313 случаев заражения коронавирусом.