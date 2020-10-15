Москва, 15 октября, 2020, 23:22 — ИА Регнум. Заявление президента России Владимира Путина о том, что новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую вакцину от коронавируса российского производства, вызвало бурное обсуждение среди пользователей сети. Граждане поделились комментариями 15 октября в сервисе Яндекс.Новости.

NIAID Вакцинация

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Часть граждан решила высказать поддержку создателям новой вакцины. По их мнению, работников, ответственных за её изобретение, необходимо обеспечить необходимыми материальными благами, чтобы они не чувствовали себя несправедливо обделёнными и не уехали работать за границу.

«Правительству РФ, я думаю, необходимо отметить персонал, который разработал вакцину от COVID-19. Сотрудников, которые реально провели работу. Которая оказалась не по зубам хвалёным компаниям. К примеру, их можно обеспечить сразу 3−4-х комнатными квартирами недалеко от работы. В противном случае работники могут эмигрировать в другие страны, если бы им предоставили больше материальных благ, чем в России», — написал Игорь Б.

Но большинство пользователей высказали свою критическую точку зрения. По мнению комментаторов, появление второй вакцины, в то время, как первая еще не была полноценно задействована, и не повлияла положительно на статистику по выявлению случаев COVID 19, выглядит странно.

«Что толку от этих регистраций? Предыдущую вакцину зарегистрировали два месяца назад, а вакцинации находящихся в категории риска так и не начали! В Питере, где самый высокий уровень смертности от короновируса сделано всего 42 прививки», — пишет пользователь nokola BB.

Другие и вовсе не разделяют намерений российского государства сделать акцент на разработку вакцин. Они считают, что силы было необходимо направить на исследование лекарств от коронавируса.

«Была разработана одна вакцина, теперь ещё одна. Вопросы: зачем вторая? Почему вакцину, а не лекарство? Ведь переболев любой болезнью, у человека (животного) вырабатывается иммунитет. Может нужно лекарства создавать и на это пустить средства? Заболел, купил таблетки и вылечился дома за неделю, как с ангиной. А в крайнем случае госпитализировать, опять же, как с ангиной или гриппом. И больницы новые строить не придётся и людей барабашками пугать», — думает пользователь под псевдонимом «Сашок Пирожок».

Нашлись и те, кто с опаской наблюдает над разработкой новых вакцин российскими фармацевтами. По мнению данных комментаторов, малое количество времени, которое было использовано для исследования побочных действий новых вакцин, может говорить о том, что она способна нанести вред людям.

«Вакцину нельзя сделать ни за 3 месяца, ни за 3 года. Собственно, смешивать яды в пробирках недолго! Долго проверять полученные смеси на животных и людях! Это долго! Это годы! Потому что многие соложения могут проявиться только спустя определённое время!», — считает Lyudmila L.

Напомним, 15 октября президент России Владимир Путин заявил, что новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса.