Москва, 15 октября, 2020, 23:06 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки скончались 54 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили вечером 15 октября в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и имелся положительный результат тестов на коронавирус.

Согласно последним данным, в Москве выявлено уже около 348 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 3942 случая — за последние сутки. Скончались 5850 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц более 268 тысяч человек.