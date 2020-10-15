Москва, 15 октября, 2020, 21:48 — ИА Регнум. В реанимационных отделениях российских больниц сейчас находятся 2,8 тыс. человек с диагнозом COVID-19, заявил 15 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на телеканале «Россия-1».

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

Мурашко "Всего в реанимации под наблюдением находятся 2,8 тыс. человек, эта цифра на сегодняшний день стабильная».

При этом доля заболевших коронавирусной инфекцией с лёгким течением и лечащихся амбулаторно «колеблется на уровне 65%», отметил министр.

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К настоящему моменту в стране менее чем на десять процентов заполнены реанимационные койки для пациентов с коронавирусом. Общее количество развернутых коек составляет 182 тысячи.

Мурашко «Из них находятся заполненными 162 тысяч коек, и 20 тысяч коек — это резерв, который на сегодняшний день может быть использован».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 октября, российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России зарезервированных в медучреждениях коек для пациентов с коронавирусом осталось 24%.