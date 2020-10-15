Глава Минздрава РФ назвал число пациентов с COVID-19 в реанимациях
Москва, 15 октября, 2020, 21:48 — ИА Регнум. В реанимационных отделениях российских больниц сейчас находятся 2,8 тыс. человек с диагнозом COVID-19, заявил 15 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на телеканале «Россия-1».
При этом доля заболевших коронавирусной инфекцией с лёгким течением и лечащихся амбулаторно «колеблется на уровне 65%», отметил министр.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»
К настоящему моменту в стране менее чем на десять процентов заполнены реанимационные койки для пациентов с коронавирусом. Общее количество развернутых коек составляет 182 тысячи.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 октября, российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России зарезервированных в медучреждениях коек для пациентов с коронавирусом осталось 24%.