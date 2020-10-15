Минск, 15 октября, 2020, 20:12 — ИА Регнум. Франция, Германия и Польша осудили власти Белоруссии за насилие над гражданами и призвали постсоветскую республику провести новые президентские выборы. Об этом говорится в опубликованном 15 октября совместном заявлении глав МИД «Веймарского треугольника».

ИА REGNUM Протестующие на площади Независимости в Минске

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"Наши три страны серьезным образом осуждают насилие белорусских властей и произвольные аресты, последовавшие за президентскими выборами, результата которых мы не признаем. Они (страны) призывают к новым свободным и честным выборам в соответствии с международными стандартами в присутствии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, без внешнего вмешательства», — цитирует Interfax документ европейских дипломатов.

Париж, Берлин и Варшава выразили поддержку усилиям ОБСЕ по установлению в Белоруссии диалога между властями и гражданами, призывали освободить политзаключённых и начать сотрудничество в рамках Московского механизма ОБСЕ.

Три страны из «Веймарского треугольника» выразили одобрение санкций Евросоюза в отношении официального Минска, пообещав «регулярно следить» за их выполнением. Они также выразили «готовность принять дальнейшие ограничительные меры, включая меры против субъектов и высокопоставленных официальных лиц, включая А. Лукашенко».

Париж, Берлин и Варшава призывали Еврокомиссию разработать план экономической поддержки Белоруссии и её граждан, отметив при этом: «Мы приветствуем немецкую программу гражданского общества «Развитие сотрудничества с гражданским обществом в странах Восточного партнерства и России», которая открыта для польских и французских представителей гражданского общества».

Напомним, 2 октября ЕС и Белоруссия обменялись заявлениями о взаимном применении санкций. После этого, 12 октября СМИД ЕС решил расширить санкции, включив в чёрные списки Александра Лукашенко.

Основным днём голосования на выборах президента Белоруссии стала дата 9 августа. Тем же вечером противники бессменного правления Лукашенко вышли на протестные манифестации в десятках городов. Власти периодически озвучивают угрозы применения боевого оружия при подавлении протестов.