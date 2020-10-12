Брюссель, , 14:43 — REGNUM Министры иностранных дел государств Евросоюза пришли к единому мнению о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. К этому решению их подтолкнула инаугурация белорусского лидера, сообщил 12 октября европейский дипломатический источник.

Главы МИД стран ЕС согласовали единую позицию о включении Лукашенко в санкционный список, они учли, что президентские выборы не были «свободными и справедливыми», пояснил он.

«Министры договорились продолжить работу по включению в [черный] список новых фигурантов, включая Лукашенко», — сказал другой источник ТАСС.

О позиции министров будет заявлено на саммите ЕС 15−16 октября. Затем чёрный список подготовят в новой редакции, утвердят в Совете ЕС и опубликуют в Официальном журнале ЕС, после чего он вступит в силу.

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