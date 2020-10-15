Москва, 15 октября, 2020, 22:31 — ИА Регнум. Заявление главы российского Минздрава Михаила Мурашко о том, что будет введена новая система начисления стимулирующих выплат медицинским работникам, вызвало реакцию со стороны пользователей сети. Граждане оставили комментарии 15 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

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Часть пользователей заявила, что ситуация в медучреждениях на территории России говорит о несправедливости к работниками медицины. К примеру, пишут граждане, многих санитарных работников переводят на должность уборщиц, но оставляют за ними обязанности санитаров.

«Всех санитарок по стране по бумагам перевели в уборщиц, а фактически они выполняют всю работу санитарки. Кормят больных, моют, носят утки. В тех же ковидных отделениях. Но никакие доплаты им не положены, ведь они же уборщицы! Хотя контактов с больными у них больше, чем у врачей. А верхушка наша делает вид, что так должно и быть. И, соответственно, никаких доплат. На мой взгляд — это несправедливо!», — поделилась Лисова.

Некоторые комментаторы задались вопросом: почему не все медработники получают компенсации за контактирование с больными коронавирусом пациентами. По их словам, коронавирус не выбирает для заражения людей, в зависимости от их специализации.

«Так речь идёт именно о ковидных выплатах или в принципе о стимулирующих? А если о них, то когда, наконец, вспомнят, что есть еще и врачи поликлиник, которые на приёме контактируют больными коронавирусом? Порой даже не подозревая об этом! И защищены они чаще всего лишь масками. Да и тех нет в достаточном количестве, несмотря на уверения начальства на отчётах у губернатора. Или там бессмертные работают?», — пишет Dagmar Lynn.

Другие указали на то, что многие больницы попросту скрывают тот факт, что их работники заболели COVID-19. Как считают граждане, это делается для того, чтобы не портить статистику по заболеванию.

«Медработники практически всех учреждений первыми контактируют с зараженными COVID-19. Поэтому, в большей массе, заражаются сами. Однако никаких доплат им за риск не производится. При этом их заболевания, в большей массе, не фиксируются как COVID-19, чтобы не ухудшать статистические показатели по учреждениям, регионам. И медработники лечатся, в лучшем случае, как от ОРВИ, но зачастую переносят болезнь на ногах, не прекращая работу», — написала Наталья В.

Нашлись и те, кто рассказал о том, как медучреждения поступают со студентами-медиками. По словам людей, многие недобросовестные больницы попросту оставляют медиков без доплат, обосновывая это тем, что они якобы курсируют из одного госпиталя в другой.

«У моей подруги дочь учиться в мединституте. И она решила пойти работать с больными COVID. Их перебрасывали из больницы в больницу. За май заплатили, как обещали, а за июнь и июль — нет. Они пытались что-то доказать, а им сказали — 'ну вы же в разных больницах работали, вот поэтому и выплаты такие». Короче, правды нигде не добились», — написал пользователь под псевдонимом «Птичка Сладкая».

Напомним, 15 октября глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в Российской Федерации планируют перейти на новую систему начисления стимулирующих выплат сотрудникам медицинских учреждений.