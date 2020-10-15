Санкт-Петербург, 15 октября, 2020, 15:56 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге и еще трех регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) суточный прирост инфицированных коронавирусом уже превысил максимальные показатели первой волны пандемии. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 октября в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

ИЦК СЗФО, прирост на 15.10.20

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В Санкт-Петербурге за в октябре максимальный суточный прирост составил 638 новых носителей (максимальный суточный прирост в мае — 541 случай), в Вологодской области — 79 человек (в мае — 75), В Карелии — 80 человек (в мае — 60), в Калининградской области — 78 человек (в мае —54).

ИЦК Санкт-Петербург, прирост на 15.10.20

Остальные регионы Северо-Запада пока находятся ниже рекордного прироста первой волны.

«На сегодня, 15 октября, в СЗФО прирост заболевших в день составил 1610 человек. Максимальный прирост в мае в округе составил 956 человек», — подсчитали в ИЦК.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 13 754 случая коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 354 тыс. 163 случая (+1,0% по итогам 14 октября).