Москва, 15 октября, 2020, 15:33 — ИА Регнум. Указ мэрии Москвы о предоставлении данных сотрудников, отправленных на удалёнку, в любой своей интерпретации противоречит 152-ФЗ о персональных данных, уверен член Федерального политического совета «Партии Роста», предприниматель Роберт Шогенов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

»По трудовому законодательству, сотрудник не обязан предоставлять работодателю информацию личного характера: ни номер социальной карты, ни автомобиля, ни даже телефона. А потому любой человек вполне может отказаться не только предоставлять подобные сведения, но и не дать разрешения на их передачу третьим лицам. Поэтому как и кого наказывать в этом случае, мне не очень понятно», — отметил Шогенов.

Он также обратил внимание, что перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников возможно далеко не во всех отраслях бизнеса. «К примеру, в сфере обслуживания парикмахеры, стилисты, визажисты, мастера маникюра, повара, официанты, бармены и уборщицы составляют не менее 90% персонала заведения, значит, чтобы исполнить норму закона, нужно сокращать смену целиком. Это, безусловно, будет бить по пропускной способности предприятия и негативно отразится на бизнесе», — добавил эксперт.