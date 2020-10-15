Москва, 15 октября, 2020, 13:53 — ИА Регнум. В Москве могут ввести ограничения, аналогичные тем, что были весной. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал у себя в блоге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Объясняя решение относительно посещения в столице развлекательных заведений в ночное время только после регистрации по номеру телефона, мэр города заявил, что в Москве могут быть возобновлены ограничения для профилактики распространения коронавируса.

«В условиях роста заболеваемости последних недель есть все основания для введения повторного запрета. Тем не менее мы не хотели бы идти на этот шаг», — написал Собянин.