Москва, 15 октября, 2020, 13:14 — ИА Регнум. В России разрабатывается препарат, аналогичный тому, которым президента США Дональда Трампа вылечили от коронавируса. Об этом 15 октября рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дональд Трамп в медицинской маске

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Речь идёт о лекарствах на основе моноклональных антител — антител, вырабатываемых иммунными клетками, произошедшими из одной плазматической клетки-предшественницы. Именно препарат на их основе, по имеющейся информации, помог Трампу вылечиться от COVID-19.

«Те препараты, которые на основе моноклональных антител, они находятся в разработке, в РФ идёт активная работа. Но ни в одной стране нет значимых успехов. Это экспериментальное лечение», — сказал Мурашко.