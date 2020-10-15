Москва, 15 октября, 2020, 13:08 — ИА Регнум. Угроза коронавируса возросла осенью не в силу его изменений, а по причине сезонных факторов. Об этом 15 октября рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Павел Соболев ИА REGNUM Дезинфекция защитного костюма перед его утилизацией

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

"Вирус не стал злее или опаснее. Он просто пришел в свой сезон», — сказала Попова.

Кроме того, весной вирус распространялся постепенно. Сперва он начал распространяться в столице, и лишь потом попал в другие регионы. Сейчас же ситуация изменилась — очаги инфекции есть по всей стране.