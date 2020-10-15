Москва, 15 октября, 2020, 12:58 — ИА Регнум. Большая часть заразившихся коронавирусом граждан приходится на лиц среднего возраста. Об этом 15 октября рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"Основная масса заразившихся от 39 до 60 лет. Основная их часть — офисные сотрудники и сотрудники госучреждений», — сказала Попова.

Другая значительная часть приходится на лиц старше 65 лет. Причем чаще всего осложнения возникают именно у этой группы пациентов.