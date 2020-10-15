В Роспотребнадзоре рассказали про коронавирус в школах
Москва, 15 октября, 2020, 12:57 — ИА Регнум. Ситуация в российских школах в плане нераспространения коронавируса остаётся стабильной. Об этом 15 октября сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Школа в условиях пандемии
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"Школы работают нормально», — заявила Попова.
При этом опасения о том, что школьники будут заражаться и передавать коронавирус взрослым, не подтвердились.
«Взрослые от детей заражаются крайне редко», — заявила Попова.